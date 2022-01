Succescoach Alyson Annan per direct weg bij hockeybond na klachten over angstcultuur

Door Rik Spekenbrink



In november kwam eerst de NOS met het nieuws dat er onder speelsters onvrede was over het klimaat bij Oranje. Daarna sprak deze nieuwssite met zeven insiders, die zich allemaal herkenden in het beeld van een angst- en zwijgcultuur en geestelijke mishandeling bij het Nederlands elftal. Bondscoach Alyson Annan werd gezien als degene die de cultuur, na haar komst in 2015, had gecreëerd. En hoewel niet alle speelsters van het huidige Oranje zich herkenden in de kritiek, werd duidelijk dat het leeuwendeel wel vond dat er het nodige moest veranderen.