Superster Tom Brady tekent bij Tampa Bay Buccaneers

,,Ik voel me opgewonden, nederig en gretig", liet de zesvoudige winnaar van de Super Bowl weten. ,,Als ik één ding heb geleerd over American football, is het dat niemand zich druk maakt over wat je vorig jaar of het jaar ervoor heb gepresteerd. Je verdient het vertrouwen en het respect van de mensen om je heen door je inzet elke dag maar weer."



Brady nam eerder deze week na twintig jaar afscheid van New England Patriots. Hij leidde zijn club vorig jaar voor de zesde keer naar de winst van de Super Bowl, de eindstrijd van het NFL-seizoen, na eerdere kampioenschappen in 2002, 2004, 2005, 2015 en 2017. Hij wordt gezien als de beste quarterback aller tijden in het American football.