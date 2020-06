Svein Arne Hansen, voorzitter Europese atletiekbond, overleden na beroerte

Hansen was sinds april 2015 voorzitter van Europe Athletics. Hij maakte ook deel uit van het bestuur van World Athletics, de wereldatletiekbond. ,,World Atheltics heeft diep bedroefd vernomen dat voorzitter Svein Arne Hansen van European Athletics zaterdag overleden is op de leeftijd van 74 jaar", schrijft de bond.



Hansen werd in 1985 de wedstrijddirecteur van de Bislett Games in Oslo en vervulde die functie 24 jaar. ,,Vandaag heb ik een van mijn beste vrienden verloren", reageerde Sebastian Coe, de voorzitter van atletiekfederatie World Athletics. ,,We kenden elkaar al 43 jaar. Sven was betrokken bij mijn eerste grote doorbraak in de atletiek op de Bislett Games en gaf me het podium voor twee van mijn drie wereldrecords in 1979."