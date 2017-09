Tafeltennissters naar laatste acht op EK

Tafeltennissers verliezen en lopen groepswinst op EK mis

15:44 De Nederlandse tafeltennissers hebben op het EK in Luxemburg met 3-1 verloren van Denemarken. Door de nederlaag in het laatste groepsduel liep het team van bondscoach Danny Heister, dat al zeker was van de volgende ronde en zich daarmee kwalificeerde voor het WK volgend jaar, groepswinst mis.