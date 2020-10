Tampa Bay Rays stoten New York Yankees uit play-offs

Morbidelli snelt in Barcelona naar eerste pole in MotoGP

26 september Franco Morbidelli heeft voor het eerst poleposition veroverd in de MotoGP. De 25-jarige Italiaan van Petronas Yamaha, het team waarbij de Nederlander Wilco Zeelenberg als teammanager werkt, was de snelste in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Barcelona.