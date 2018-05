Tatum leidt Boston Celtics naar Conference-finale

Tatum was goed voor 25 punten, Jaylen Brown voor 24. Met 17 punten was Terry Rozier de nummer drie op de schutterslijst van de Celtics. Tegenstander in de eindstrijd is Cleveland Cavaliers, het team van sterspeler LeBron James. Beide teams stonden ook vorig seizoen tegenover elkaar in de 'East finals'. Cleveland won destijds. De eerste ontmoeting is zondag in Boston.