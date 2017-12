Team AkzoNobel loopt schade op in Ocean Race

Eerste vlindergoud Kromowidjojo op EK kortebaan

14 december Ranomi Kromowidjojo is voor het eerst in haar carrière Europees kampioen op de 50 meter vlinderslag geworden. De 27-jarige zwemster was bij de Europese kampioenschappen kortebaan in Kopenhagen in 24,78 de snelste, voor de Deense Emilie Beckmann en Maaike de Waard.