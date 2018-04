Team Brunel heeft finish in zicht

Bekking en co zijn in de zeilrace om de wereld hard toe aan succes. ,,Niet alleen vanwege ons eigen moraal. Er zijn in deze etappe ook veel punten te verdienen. Als we als eerste finishen, krijgen we dubbele punten plus het bonuspunt voor Kaap Hoorn. Dan ziet de overall score er ineens heel anders uit'', besefte Bekking, die nu nog zesde staat in het klassement met zeven boten.