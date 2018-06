Team Brunel lonkt naar eindzege in Ocean Race

De equipe van schipper Bouwe Bekking is in de nacht van zaterdag op zondag de directe concurrenten Mapfre en Dongfeng voorbijgevaren. Team AkzoNobel gaat momenteel aan kop in deze laatste sprintetappe, die donderdag in Gothenburg begon. Team Brunel ligt op de tweede plek. De zeven deelnemende jachten aan de zeilrace om de wereld, die in oktober vorig jaar in Alicante van start ging, worden vandaag aan het eind van de middag verwacht in Den Haag.