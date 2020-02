Teamsprinters grijpen wereldtitel in verbluffend wereldrecord

Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland reden in de eerste ronde een wereldrecord (41,275) en waren in de finale te sterk voor Groot-Brittannië. Dat deden ze in dezelfde samenstelling, opnieuw in een wereldrecord: 41,225.

De Britten, met onder anderen zesvoudig olympisch kampioen Jason Kenny, gaven meer dan een seconde toe: 42,400. Het was een ongekende marge.

Australië pakte ten koste van Frankrijk het brons.

Het oude wereldrecord (41,781) dateerde van 2013 en was door het Duitse team gereden op de hooggelegen baan van Aguascalientes in Mexico. In de kwalificaties had Matthijs Büchli nog gereden op de positie van Hoogland.

Nederland oppermachtig

Het nieuwe succes van de Nederlandse sprinters moet de concurrentie opnieuw hebben ontmoedigd. Sinds 2018 heerst Oranje op het onderdeel waarbij drie renners, van wie er steeds na een ronde een afvalt, een tijd neerzetten over 750 meter. Bij Oranje trekt Van den Berg de boel in gang, neemt Lavreysen het na één ronde over en maakt Hoogland - of de net wat minder snelle Büchli - het af.



Van den Berg opende twee keer in 17,0, Lavreysen reed twee keer een tweede rondje onder de 12 seconden, terwijl Hoogland in de finale afsloot met een slotronde van 12,2 seconden. Het zijn indrukwekkende cijfers. Met 41,225 zetten de Oranje-mannen een nieuwe standaard. Het is een tijd waar de concurrenten voorlopig alleen van dromen.

Lamberink/Van der Peet zesde

Kyra Lamberink en Steffie van der Peet zijn bij de WK baanwielrennen als zesde geëindigd op het onderdeel teamsprint. Het Nederlandse koppel moest zich in de eerste ronde met een tijd van 32,833 gewonnen geven tegen het Chinese koppel Chen Feifei en Zhong Tianshi. Die kwamen tot een tijd van 32,403 en kwalificeerden zich daarmee voor de strijd om het brons.

Bij de vrouwen heeft de teamsprint in Nederland geen prioriteit meer. Wielerbond KNWU mikt met Laurine van Riessen en Shanne Braspennincx op individuele medailles. Zij komen in Berlijn uit op de sprint en de keirin. Op de Spelen in Tokio zal Nederland het onderdeel waarschijnlijk overslaan. Lamberink en Van der Peet komen later in het toernooi nog in actie op de 500 meter tijdrit.

De wereldtitel was voor Duitsland dat tot enthousiasme van de fans in Berlijn Australië in de finale versloeg.