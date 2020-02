Technisch directeur Haldan vertrekt bij tafeltennisbond

Jip Janssen helpt hockeyers langs Spanje

31 januari De hockeymannen hebben hun eerste zege van dit seizoen in de Pro League én de eerste van 2020 geboekt. In Valencia was de formatie van bondscoach Max Caldas te sterk voor Spanje, 4-3. De beslissende rol was weggelegd voor Jip Janssen, die drie keer scoorde. Steeds deed hij dat uit een strafcorner.