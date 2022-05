Technisch directeur Jeroen Bijl vertrekt bij hockeybond: ‘Situatie rond vrouwen nog steeds precair’

Bijl: ,,Het is duidelijk dat wij na de Olympische Spelen in Tokio binnen de vrouwen in een stevig proces terecht zijn gekomen. Inmiddels zijn er diverse stappen gezet, zowel door de speelsters en staf als door de KNHB. De situatie rond de vrouwen is echter nog steeds erg precair waarbij ik het gevoel heb dat ik mijn rol als technisch directeur, op de manier zoals ik die in een topsportcontext voor me zie, niet goed meer in kan vullen. Ik vind dat je dan trouw aan jezelf moet blijven en daarom heb ik besloten mijn functie per direct neer te leggen. Ik heb altijd veel steun ervaren van mijn collega’s en het bestuur van de KNHB. Ik wens de gehele organisatie van de KNHB, inclusief alle nationale teams, dan ook alle goeds voor de toekomst. Het Nederlandse hockey heeft nationaal en internationaal veel aanzien. Ik hoop en verwacht dat dat in de toekomst zo zal blijven.”