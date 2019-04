Tegenvallend weekeinde voor Van der Mark in Aragón

Nederlan­der Koolhaas verliest voor tweede keer Boat Race

17:36 Voor het tweede jaar op rij heeft de Nederlandse roeister Renée Koolschijn met Oxford de vrouwenversie van de fameuze Boat Race over de Theems verloren. De donkerblauwe boot raakte net als tijdens de voorgaande editie vrijwel direct na de start al achterop bij Cambridge. De lichtblauwe formatie bouwde de voorsprong in de race over 7 kilometer uit tot vijf bootlengtes. Cambridge kwam over de finish in 18 minuten en 47 seconden.