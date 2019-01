Ten Brinke klimt naar tweede plaats in Dakar Rally

Barreda wint eerste etappe in Dakar Rally

9:35 De Spaanse motorcoureur Joan Barreda heeft de eerste etappe in de Dakar Rally op zijn naam geschreven. De Honda-rijder had bij de finish in Pisco in Peru een voorsprong van ruim anderhalve minuut op nummer twee Pablo Quintanilla uit Chili, die voor Husqvarna uitkomt. De Amerikaan Ricky Brabec eindigde op zijn Honda als derde, op bijna drie minuten van zijn winnende ploeggenoot.