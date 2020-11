Teruggekeerde Verkerk bij rentree snel klaar op EK, ook domper voor Meyer

Judoka Marhinde Verkerk is zaterdag bij de EK in Praag al in de eerste ronde uitgeschakeld. De Kroatische Karla Prodan versloeg de voormalig Europees- en wereldkampioene in de klasse tot 78 kilogram met een waza-ari. Ook voor Roy Meyer was er een snelle domper.

Verkerk was vanwege de coronacrisis en een schouderblessure al maanden niet meer in wedstrijden uitgekomen, maar maakte nu haar rentree. In dezelfde klasse was ook debutante Natascha Ausma snel klaar. De 24-jarige Friezin verloor op ippon van de Russische Aleksandra Babintseva. Ook een andere debutant, Simeon Catharina, kwam tot slechts één optreden in Praag. Na een bye verloor de judoka uit Den Haag in de tweede ronde (ippon) van regerend Europees kampioen in de categorie -100 kg, de Rus Aman Adamian.

Jur Spijkers versloeg bij de zwaargewichten Marius Fizel uit Slowakije op ippon. Bij zijn EK-debuut neemt hij het in de tweede ronde op tegen de Oekraïner Jakiv Chammo. Jesper Smink (-90 kg) verloor in de eerste ronde op waza-ari van de Azerbeidzjan Mammadali Mehdijev.

Voor judoka Roy Meyer liep het EK eveneens op een teleurstelling uit. De Bredanaar verloor, na een bye in de eerste ronde, bij zijn eerste optreden van de Georgiër Levani Matiasjvili. Meyer is in een felle strijd gewikkeld met Henk Grol om het ene ticket in de klasse boven de 100 kilogram voor de Olympische Spelen. Grol ontbreekt in Praag vanwege een coronabesmetting.

Diens vervanger Jur Spijkers komt later op zaterdag in de tweede ronde uit tegen de Oekraïner Jakiv Chammo. In de klasse tot 90 kg begint wereldkampioen Noël van ‘t End in de tweede ronde tegen de Tsjech Jiri Petr.