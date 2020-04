Teruglezen | Neymar en co steunen favela's, Bale doneert ruim een miljoen euro

Nederland­se Loterij draagt 46,4 miljoen af aan sport

21 april NOC*NSF heeft verheugd gereageerd op de hogere afdracht van De Nederlandse Loterij aan de Nederlandse sport. De sportkoepel en 77 sportbonden konden over 2019 rekenen op een bedrag van 46,4 miljoen euro. Dat is ruim 3 miljoen meer dan in het jaar ervoor.