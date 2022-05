Thompson en Curry belangrijk voor Golden State, beslissingsduel Celtics dankzij monsterscore Tatum

Golden State Warriors had nog één zege nodig om de halve finales van de play-offs te bereiken. De ploeg waar Stephen Curry de ene naar de andere driepunter raak gooit, volbracht die missie in het eigen Chase Center in San Francisco. Niet Curry was de meest trefzekere bij Golden State, maar Thompson die acht driepunters raak gooide en op 29 punten uitkwam.

Na twee jaar zonder play-offs kan de zevenvoudig NBA-kampioen weer proeven van het toetje. In de halve finale is Phoenix Suns of of Dallas Mavericks de tegenstander. Deze ploegen strijden zondagavond (Amerikaanse tijd) tegen elkaar in een beslissend zevende duel.

Bucks en Celtics nog niet beslist

Milwaukee Bucks en Boston Celtic spelen ook zevende wedstrijd waarin de beslissing valt wie naar de halve finales van de play-offs doorstoot. Bucks lag op pole position, maar verloor in de eigen hal van Celtics, waar Jayson Tatum de grote man was met 46 punten. Ook de Griekse ster Giannis Antetokounmpo was op schot (44 punten, 20 rebounds), maar hij kon niet voorkomen dat Bucks met 95-108 verloor.

De zevende wedstrijd wordt zondagavond (21.30 uur Nederlandse tijd) gespeeld. De winnaar treft Miami Heat in de Conference finals, waarna de beslissing om het kampioenschap valt.

Volledig scherm Giannis Antetokounmpo (links) en Jayson Tatum (rechts) © ANP / EPA