Thomsen: We misten te veel kansen

Thomsen zag in de rust al dat een nieuwe nederlaag tegen Noorwegen onafwendbaar was en spaarde veel van haar speelsters in de tweede helft. Ook aanvoerster Nycke Groot, van wie lang onduidelijk was of ze kon spelen na de zware klap op haar achterhoofd in de vorige wedstrijd tegen Roemenië. ,,Ze was fit, maar ik wisselde veel spelers met het oog op de wedstrijd tegen Duitsland. Die is al over minder dan 22 uur, dat is echt gekkenwerk. Dus alle speelsters hebben hun rust hard nodig.’’