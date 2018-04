Tiende homerun Gregorius bezorgt Yankees zege

Gregorius was dit seizoen al goed voor negen homeruns. In de wedstrijd bij de Angels had hij zijn team al met een punt op een 2-1 voorsprong gebracht. Door een honkslag van de Curaçaoënaar Andrelton Simmons namen de Angels met 3-2 de leiding over in de zevende inning, waarop de bezoekers in de negende slagbeurt gelijk maakten. Voor de vijfde wedstrijd op rij sloeg Gregorius de bal echter over het hek.