Tiener heldin marathon als ze instortende vrouw aan zege helpt

,,Natuurlijk ben ik blij dat onze estafetteploeg erkenning kreeg. Want zowel de ploeg als de Dallas Marathon zijn gewoon schitterend en ik kan je trouwens zeggen dat iederéén van onze ploeg hetzelfde had gedaan mochten ze in mijn plaats zijn geweest. Maar ik ben blij dat ik Chandler Self kon helpen en belangrijker nog; dat ze de dag nadien gewoon kon gaan werken.”



,,Ze is fantastisch”, reageerde Self, een psychiater uit New York, op de acties van Luterman. ,,Toen ze me bijhaalde zei ze: ‘Hey, ik ben hier om te helpen. We gaan de klus klaren.’ Ik was onder de indruk. Ze is echt heel verstandig voor haar leeftijd.”