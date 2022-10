Tientallen miljoenen mensen kijken naar Oranje cricketmannen: ‘In India is het geen sport, maar een religie’

Met video Sensatio­neel: Trinko Keen (51) is 15 jaar na zijn laatste titel weer Nederlands kampioen tafelten­nis

Trinko Keen heeft 15 jaar na zijn laatste nationale titel voor de zevende keer de Nederlands titel veroverd. De 51-jarige Keen versloeg zondag in de finale de als derde/vierde geplaatste Berry Berden (18) in zes games, ondanks dat hij met 2-0 in games was achtergekomen: 7-11 7-11 11-6 11-7 12-10 11-9.

24 oktober