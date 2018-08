Tiger Woods: 80ste zege kwestie van tijd

,,Ik heb het gevoel dat mijn eerstvolgende overwinningen er snel aan komen'', liet Woods vol vertrouwen weten. Hij zegevierde in augustus 2013 voor de laatste keer. Woods begint donderdag in New Jersey als één van de favorieten aan het Northern Trust Tournament, het eerste evenement van de play-offs om de PGA FedExCup.



,,Ik weet niet wanneer ik weer ga winnen, maar ik ben kansrijk geweest in de laatste toernooien die ik heb gespeeld. Ik ben er dus dichtbij nu'', verzekerde Woods. Hij aast nog altijd op de records van Jack Nicklaus (18 majors) en Sam Snead (82 titels op de PGA Tour). ,,Ik wil dat voor elkaar krijgen.''