Tiger Woods op krukken deelt eerste foto sinds ongeluk: ‘Herstel gaat langzaam’

samenvatting Weer nederlaag in oefenduel voor Nederland­se handbal­sters

15 april De Nederlandse handbalsters hebben ook hun tweede en laatste oefenduel in de Kroatische stad Porec verloren. Nadat woensdag het gastland al met 24-23 net te sterk was voor Oranje, werd de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade een dag later ook door Brazilië verslagen. Het Zuid-Amerikaanse team, net als Nederland deelnemer aan de Spelen van Tokio komende zomer, versloeg de wereldkampioen met duidelijke cijfers: 25-19.