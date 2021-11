Tiger Woods tien maanden na auto-ongeluk weer op de golfbaan

Sport zonder fans: ‘Hoe pijnlijk ook, Nederland - Noorwegen wordt zonder publiek gespeeld’

Alle sport kan de komende drie weken doorgaan, maar publiek is niet toegestaan. Dat geldt voor wedstrijden en trainingen van zowel de profs als de amateurs. Dat is een van de maatregelen van het kabinet om verdere besmettingen met het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen gaan in op zaterdag 13 november om 18.00 uur en gelden in ieder geval tot zaterdag 4 december.

12 november