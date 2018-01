Tijdstraf van 10 minuten voor Sainz in Dakar

Volgens Sainz is hij niet verantwoordelijk voor de schade aan de auto van Koolen. De rallyveteraan en Peugeot gaan in beroep tegen de straf. Sainz had ruim een uur voorsprong op Nasser Al-Attiyah. Met nog vijf etappes te gaan heeft hij nu nog 56 minuten op de nummer twee over.



Koolen vindt op zijn beurt de uitgesproken straf te laag en overweegt ook in beroep te gaan. ,,Meerdere dingen aan mijn auto waren kapot. Ik werd een paar meter weggeslagen. Het was een enorme klap. Dit slaat nergens op. Deze straf is een lachertje.''