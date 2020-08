Tisha Volleman zit zonder coach: ‘Vervelend dat ik eronder moet lijden’

Door Marcel Luyckx



Op een Oostenrijkse gletsjer maakte Tisha Volleman (20) haar hoofd leeg. Tijdens de minivakantie met familie had ze mobiel geen bereik. ,,Een weekendje offline was wel lekker na zo’n hectische tijd”, zegt de turnster na thuiskomst in Eindhoven. Net voor het weekeinde werd bekend dat haar coach Nico Zijp op dringend verzoek van gymnastiekbond KNGU en van zijn club (en werkgever) Flik-Flak een stap opzijdoet. Lopende het onderzoek naar misstanden in de turnsport is hij niet langer de coach van Volleman. Deze week wil de Bossche sportclub de vervanging regelen.