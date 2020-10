Titels voor Laura Smulders en Dave van der Burg op NK BMX

Coldenhoff eindigt als derde in MXGP Europa

4 oktober Glenn Coldenhoff is tijdens de MXGP van Europa in Mantova als derde overall geëindigd. In de eerste manche werd hij tweede en in de tweede manche finishte hij als vijfde. Vorige week werd Coldenhoff tijdens de MXGP van Lombardije, ook in Mantova, overall al tweede.