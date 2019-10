Toch geen wereldtitel boksen voor Fontijn: ‘Ze zit er doorheen’

,,Dit is nog nooit vertoond”, vervolgt Van der Vorst. ,,Sinds september zijn de regels veranderd en is het mogelijk om na de wedstrijd nog protest aan te tekenen als een bokser het niet eens is met de uitslag. Dat was nu het geval, maar wat de exacte reden was? Ik heb geen idee. Nouschka won in eerste instantie met 3-2 op punten. Nog best ruim hoor. En Price kreeg zo'n dertig vermaningen vanwege klemmen.”



Fontijn zit er volgens Van der Vorst ‘helemaal doorheen’. ,,Als je er vanuit gaat dat je voor het eerst in je leven wereldkampioen bent en dan vervolgens wordt het je zó ontnomen... Ze kon het niet opbrengen om naar de medailleceremonie te gaan. De uitslag staat nu vast, we kunnen er niets meer aan doen. Het enige wat ze kan doen is straks in Tokio de olympische titel pakken.”



Fontijn was als eerste geplaatst voor het toernooi. Vorig jaar stond ze op de WK in India ook in de finale, nadat ze Price in de halve finale had verslagen. In de finale verloor ze toen op punten van de Chinese Qian Li. De Zuid-Hollandse pakte ook WK-zilver in 2016 en brons bij de WK van 2014.



Fontijn won twee keer Europees goud, maar moest het goud op de Europese Spelen in Minsk afgelopen zomer aan Price laten.