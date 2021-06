Tokio kort | Basketbalster Kim Gaucher mag toch drie maanden oude baby meenemen naar Japan

Afscheid in stijl: Martina grijpt tijdens laatste 200 meter goud op NK

27 juni Churandy Martina heeft op zijn laatste NK atletiek de titel veroverd op de 200 meter. De 36-jarige atleet van Curaçao greep op de atletiekbaan van AV Sprint in Breda het goud in een tijd van 20,76. Taymir Burnet spurtte naar het zilver in 20,82 en Onyema Adigida behaalde het brons in 20,91.