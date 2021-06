Tokio kort | Federer beslist na Wimbledon over deelname aan Spelen

Laatste kunstje Steenhuis en afzwaaien­de Verkerk tegen elkaar voor brons op WK judo

11 juni Marhinde Verkerk en Guusje Steenhuis nemen het bij de WK judo in de Hongaarse hoofdstad Boedapest tegen elkaar op, met als inzet een bronzen medaille. De 35-jarige Verkerk versloeg in de herkansingen in de klasse tot 78 kilogram met waza-ari de Duitse Luise Malzahn. Steenhuis verloor in de halve finales van regerend wereldkampioene Madeleine Malonga uit Frankrijk.