Tom Brady held van de Buccaneers: alsof Arjen Robben FC Groningen naar de Champions League-finale leidt

Door Ralph Blijlevens



Om maar meteen van start te gaan met wat indrukwekkende cijfers: als komende nacht (lokale tijd) in Tampa, Florida de 55ste editie van de Super Bowl begint, staat Tom Brady voor de tiende maal in de finale van de American Football-competitie. Niet zomaar een wedstrijd: de Super Bowl is een van de belangrijkste sportevenementen in de VS en geldt officieus als een nationale feestdag. Vergelijk het met de Elfstedentocht, maar dan met de garantie dat-ie ieder jaar wel wordt gespeeld.