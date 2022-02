Tom Brady maakt einde aan onduidelijkheid: ‘Een moeilijk besluit, maar het is klaar’

Na dagen van onduidelijkheid, is dan toch de kogel door de kerk. American football-legende Tom Brady zet een punt achter zijn carrière. Dat heeft hij zelf in een verklaring laten weten. ,,Het is moeilijk voor me om dit o te schrijven, maar het is nu tijd om mijn energie in andere zaken te stoppen.”