Tom Hanks kondigt nieuwe, niet kwetsende naam van Cleveland Indians aan

De naamswijziging en het nieuwe clublogo worden aangekondigd met een filmpje op sociale media. Acteur Tom Hanks vertelt daarin dat in de nieuwe naam het beste, namelijk Cleveland, bewaard blijft. Het woord Guardians staat vooral voor een naam die iedere fan van de club vertegenwoordigt, ongeacht huidskleur of afkomst, aldus Hanks in de boodschap.