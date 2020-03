Top-schaaktoernooi gaat gewoon door, hoe kan dat? ‘Het is heel legitiem’

Sportevenementen zijn opeens zeldzaam, maar in Rusland is er vandaag toch eentje begonnen: het onder schakers zo vermaarde kandidatentoernooi. Kan dat eigenlijk wel? De Nederlandse schaakbond maak zich geen zorgen om deelnemer Anish Giri.

Door Yorick Groeneweg



Ondanks de wereldwijde corona-uitbraak is vandaag voor acht grootmeesters het kandidatentoernooi begonnen. Plaats van handeling is Jekaterinenburg, diep in Rusland. Eén van de uitdagers is landgenoot Anish Giri.

Nu is Giri niet bang aangelegd. Dat blijkt wel als hij vandaag Anatoli Karpov voor zijn eerste partij tegen Jan Nepomnjattsji treft. De 25-jarige Nederlander schudt de voormalig wereldkampioen doodleuk de hand, alle gezondheidsvoorschriften ten spijt.

Quote Ik geloof nog steeds dat er een grotere kans is dat ik de titel dit jaar win dan dat ik omval door het coronavi­rus Anish Giri, Schaker De internationale schaakfederatie FIDE laat het kandidatentoernooi heus niet zomaar doorgaan, vertelt technisch directeur Jeroen Bosch van de Nederlandse schaakbond (KNSB). Wat meespeelt om toch te beginnen is dat er slechts acht deelnemers zijn, de zaal is afgeschermd, de gezondheid van de schakers is getest en er toestemming van de Russische overheid is.



Dat laatste is hoogst opmerkelijk, want juist Rusland nam vandaag verdergaande maatregelen om de uitbraak van het coronavirus te stoppen. Zo zijn de drie grootste sportcompetities van het land stilgelegd. In tegenstelling tot het voetbal, ijshockey en basketbal gaat het schaken wel door.

,,Het is heel legitiem”, zegt Bosch. ,,De schaakbond volgt daarin de Russische overheid, zoals wij dat hier ook doen. Natuurlijk is het bijzonder dat het doorgaat, het is min of meer nog het enige grote sportevenement. Aan de andere kant is het ook een belangrijk onderdeel van de WK-cyclus.”

Volledig scherm De Noorse wereldkampioen schaken Magnus Carlsen zal het kandidatentoernooi met belangstelling volgen. © ANP

Daarnaast is er geen publiek; schaken trekt toch al geen volle zalen. ,,Je kan partijen ook beter thuis volgen”, zegt Bosch. ,,Op de livestream kun je alle zetten volgen en je krijgt er ook nog commentaar bij. Als ik bij een toernooi ben, krijg ik er minder van mee. Schaken is misschien oud en klassiek, het lijkt wel gemaakt voor internet.”



Wie dit toernooi wint, mag Magnus Carlsen later dit jaar uitdagen voor een tweekamp om de wereldtitel. Daar is Giri meer mee bezig dan de pandemie die de sportwereld stillegt. ,,Ik geloof nog steeds dat er een grotere kans is dat ik de titel dit jaar win dan dat ik omval door het coronavirus”, zegt de Nederlandse troef bijvoorbeeld voor het toernooi in één van zijn berichten op social media.

Quote Anderhalve meter afstand van elkaar houden, dat gaat niet met schaken. Je zit toch vast aan het bord Jeroen Bosch, Technisch directeur schaakbond

,,Dat is typisch Anish”, zegt Bosch. ,,Giri heeft ook niet overwogen om niet te gaan. We hebben daarover contact gehad, maar het heeft voor hem geen invloed. Nu het toernooi begonnen is, moet hij zich er ook geen zorgen maken. Nu wil hij winnen.”

Niet iedereen stond overigens te springen om mee te doen. Teimoer Radjabov trok zich terug uit angst voor zijn gezondheid, omdat Wang Hao – één van de twee deelnemende Chinezen – uit voorzorg niet twee weken in quarantaine ging.