Topfavoriet Kimmann loopt finale WK BMX mis

Windsurfen De Geus tweede in wereldbe­ker Marseille

16:17 Lilian de Geus heeft bij de wereldbekerfinale in Marseille zilver behaald in de olympische RS:X-klasse. De nummer vier van Rio 2016 verspeelde in de afsluitende medalrace, met dubbele punten en tien deelneemsters, haar leidende positie in het klassement.