‘Topfit worden? Dat heeft helemaal geen nut nu’

Nadine Broersen (30, meerkamp)

,,Toen ik van de versoepeling hoorde, was ik eerst hartstikke positief. Later op de avond besefte ik pas goed wat er nog meer werd verteld. Tot 1 september geen evenementen in Nederland, dus ook geen wedstrijden. Ergens heb ik nog wel de hoop dat het EK in Parijs er eind augustus nog komt, want anders wordt het wel heel lastig je nog te motiveren. Dan wordt het wel een heel lange weg. Trainen op Papendal met anderhalvemeter afstand, dat zie ik best wel voor me. Maar tot 1 september zeker geen wedstrijden, dat is niet makkelijk.