Topfitte Mike Tyson (54) wil met comeback afrekenen met zijn duistere verleden

Video Zo kijkt George Foreman naar de comeback van Mike Tyson (54) in de ring

26 november Voormalig topbokser George Foreman, die zelf met een comeback bezig was op zijn 55ste, denkt dat Mike Tyson (54) de impact van een rentree in de ring - hij maakt in de nacht van zaterdag op zondag zijn rentree tegen Roy Jones Jr - onderschat. ,,Het lastige aspect van denken aan een comeback, is dat je beseft wat je vroeger allemaal kon.”