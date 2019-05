Toptalent Lyles loopt snelste 100 meter dit jaar

Lyles en Coleman hebben dit jaar maar één doel en dat is komende najaar in Doha de wereldtitel op het koningsnummer. De 23-jarige Coleman won twee jaar geleden op de WK in Londen al zilver op de 100 meter, de 21-jarige Lyles is de rijzende ster.



De winst op de 100 meter bij de vrouwen was voor de Amerikaanse Aleia Hobbs in 11,03. De Nigeriaanse Blessing Okagbare werd tweede in 11,07 en de Jamaicaanse olympisch kampioene Elaine Thompson derde in 11,14.