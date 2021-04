Toptijden voor Ranomi Kromowidjojo in Eindhoven: ‘Ik groei richting Spelen’

Met twee uitstekende tijden in twee dagen tijd laat Ranomi Kromowidjojo (30) tijdens het olympisch kwalificiatietoernooi in Eindhoven nadrukkelijk zien wat haar plannen zijn voor komende zomer in Tokio. ,,Ik groei richting de Olympische Spelen. Dit is de bevestiging.”

Door Natasja Weber



Onder toeziend oog van haar moeder én toernooivrijwilligster Netty Kromowidjojo aan de badrand snelde Ranomi Kromowidjojo zaterdagavond naar een ijzersterke tijd op de 100 meter vrije slag: 53,13 seconden. Sinds de WK in 2017 in Boedapest - waar ze 52,78 zwom - was ‘Kromo’ niet meer zo snel geweest op het koninginnennummer.

Quote De 50 meter was echt heel erg goed Ranomi Kromowidjojo ,,Een hele mooi tijd, terwijl ik net uit een zwaar trainingsblok kom”, zei een opgetogen Kromowidjojo kort na haar race. Waar de topzwemmers voor grote toernooien taperen (gas terugnemen in trainingsarbeid) was daar bij Kromo voor ‘Eindhoven’ geen sprake van. Met de nationale ploeg van bondscoach Marcel Wouda keerde ze pas afgelopen woensdag terug van een trainingskamp in Turkije.

Haar snelle tijd op de 100 meter in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion was geen uitschieter. Op de openingsdag van de zogenoemde Eindhoven Qualification Meet liet Kromowidjojo zich vrijdag ook al gelden op de 50 meter. Met 24,11 seconden won ze deze kortste sprintafstand overtuigend. Ter vergelijking; in 2012 werd Kromowidjojo olympisch kampioen in 24,05. Inmiddels is er wel een 23’er nodig voor een olympische medaille. Een dergelijke toptijd zwom de 30-jarige topzwemster eenmaal; 23,85 in 2017.

Volledig scherm Ranomi Kromowidjojo en bondscoach Marcel Wouda. © ANP

,,Ik weet waar ik mee bezig ben en ik weet dat ik nog harder kan”, stelde Kromowidjojo. ,,De 50 meter was echt heel erg goed. Het lijkt één grote sprint, maar ik had ‘m deze keer echt goed opgebouwd zodat ik aan het einde nog wat over had. Met 24,11 sta ik nul in de wereldtop.”



Over haar 100 meter was de drievoudig olympisch kampioene eveneens zeer tevreden. ,,Ik probeer al een tijdje met meer lengte in mijn slagen te zwemmen en dat gaat steeds beter. Ja, deze tijden smaken absoluut naar meer.”

Met de Olympische Spelen in aantocht weet Kromowidjojo als geen ander waar ze het allemaal voor doet. ,,De Spelen zijn magisch, mijn olympisch vuurtje brandt nog hevig. Het is het allermooiste podium; de hele wereld kijkt straks naar de Olympische Spelen en daar wil ik kneiterhard zwemmen.”

Zonder ouders

Kromowidjojo zal het in Tokio moeten stellen zonder de steun van haar ouders die haar normaal gesproken bij ieder groot toernooi op de tribune toejuichen, ,,Zelf vind ik dat heel jammer, maar ik denk dat het voor mijn ouders erger is. Vooral mijn vader had zich enorm verheugd op de Spelen en niet een alleen op het zwemmen. Mijn vader is karate-leraar en karate staat nu voor het eerst op het olympisch programma. Hij zou samen met mijn broer naar karate gaan kijken in Tokio. Volgens mij vindt hij het erger dat hij niet naar karate kan dan naar het zwemmen, haha.”

Volledig scherm Ranomi Kromowidjojo. © ANP

Terwijl ‘Kromo’ deze zaterdagavond uitgebreid de pers te woord staat, is haar moeder tien meter verderop druk in de weer met de startkaarten van zwemmers. Kromowidjojo: ,,Mijn moeder was vroeger ook altijd vrijwilliger bij zwemtoernooien. Nu is ze voor het eerst sinds mijn professionele carrière actief als vrijwilliger. Zodoende kan ze mij toch mooi in actie zien.”

Netty Kromowidjojo had zelfs het beste plekje van het stadion; precies ter hoogte van de start. Ma Kromo zag van dichtbij dat haar dochter op de goede weg.