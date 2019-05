Toronto Raptors nog één zege verwijderd van NBA-finale

Voor de Raptors was het de derde zege op rij. Na vijf wedstrijden in de best-of-seven-serie leiden zij nu met 3-2. Zaterdag is in Toronto de zesde ontmoeting. Bij winst plaatsen de Raptors, opgericht in 1995, zich voor het eerst in de geschiedenis voor de finale van de NBA. Golden State Warriors is al zeker van een plaats in die eindstrijd.