Toronto Raptors op drempel van historische titel in NBA

De basketballers van Toronto Raptors zijn nog één overwinning verwijderd van hun eerste kampioenschap in de NBA. De ploeg uit Canada won de vierde wedstrijd in de finale met 105-92 en nam daarmee een 3-1 voorsprong in de best-of-sevenserie tegen titelverdediger Golden State Warriors.

Golden State begon goed en nam in het eerste kwart nog de leiding met 23-17. Daarna vochten de Raptors zich terug. Kawhi Leonard nam de uitspelende ploeg opnieuw bij de hand. In de vorige wedstrijd was hij al goed voor 30 punten en met 36 punten in deze wedstrijd was hij wederom van grote waarde.

Golden State begon als grote favoriet aan de finale. De ploeg stond de afgelopen vier jaar in de finale en behaalde drie keer de titel. Toronto Raptors staat voor het eerst in het bestaan van de club in de finale van de NBA. Maandag staat de vijfde wedstrijd gepland in Toronto.

Ondanks de vrij benarde positie geloven de Warriors nog in een ommekeer, hoewel de geschiedenis niet in hun voordeel spreekt. Het is een team pas één keer gelukt om in de NBA-finale een achterstand van 3-1 om te buigen in een overwinning. Cleveland Cavaliers slaagde daar in 2016 in.

,,Het is nog niet voorbij’', meende sterspeler Stephen Curry van de Warriors, goed voor 27 punten in wedstrijd vier. ,,Het gevoel is niet goed op dit moment, maar dit is voor ons de kans de boel helemaal op zijn kop te zetten.’' Coach Steve Kerr vertrouwt op de enorme drang om te winnen van zijn ploeg. ,,Deze jongens staat voor de vijfde keer op rij in de finale en zijn ongelooflijk strijdbaar. Er is talent, trots en vechtlust’', zei hij.