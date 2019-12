Toussaint met nationaal record naar EK-finale 100 rug

Joshua wil revanche op Ruiz in 'Clash op de Duinen'

3 december De Britse profbokser Anthony Joshua (30) wil zijn vier wereldtitels in het zwaargewicht terug. Hij krijgt komende zaterdag in Saudi-Arabië zijn grote kans op eerherstel. In een revanchepartij neemt Joshua het in de ring opnieuw op tegen de Mexicaanse Amerikaan Andy Ruiz jr.