Triathlonbond kondigt vervolgonderzoek naar misstanden aan

De Nederlandse Triathlon Bond (NTB) kondigt een vervolgonderzoek aan naar de sociale veiligheid op het nationaal trainingscentrum (NTC) in Sittard in het verleden. Aanleiding zijn de uitkomsten van het onderzoeksrapport naar misstanden binnen het NTC.

Nederlandse triatleten zeggen in het verleden psychisch en fysiek mishandeld te zijn op het NTC. De sporters kwamen onlangs naar buiten met hun verhalen. De oud-sporters vertelden dat de prestatiedruk ontzettend hoog was, met een sterke dwang om af te vallen. Triatleten hadden te maken met depressies, eetstoornissen, chronische pijn en zelfmoordneigingen.



De bond liet eerder dit jaar, op aandringen van een aantal topatleten en het Centrum Veilige Sport Nederland, al een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de huidige sociale veiligheid binnen het NTC. Dat rapport is nu binnen, maar de inhoud maakt de bond nog niet bekend, meldt algemeen directeur Rembert Groenman.

Quote We weten nu hoe de huidige triatleten de situatie op het trainings­cen­trum ervaren NTC-directeur Rembert Groenman

,,Het is van belang dat we dit proces met de grootste zorgvuldigheid doorlopen”, zegt hij. ,,Ten eerste gaan we de direct betrokkenen van het onderzoek informeren. We doen dit bewust nadat alle atleten en coaches terug zijn uit Portugal en Abu Dhabi. Direct daarna informeren we ook de Triathlonraad. Aansluitend brengen we onze vervolgstappen breder naar buiten.”

Een van die vervolgstappen is een onafhankelijk onderzoek naar mogelijke misstanden op het NTC in het verleden. ,,We weten nu hoe de huidige triatleten de situatie op het nationale trainingscentrum ervaren, maar de recente en zeer zorgwekkende signalen van oud-triatleten maakt een onderzoek naar de sociale veiligheid in het verleden noodzakelijk”, aldus Groenman.