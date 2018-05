Triatlete Klamer geeft op in Yokohama

Ze was toen al kansloos voor een hoge klassering. In de ranking van het WK-klassement zakte ze van de tweede naar de achtste plaats. De wedstrijd in Yokohama was de eerste uit het kwalificatietraject voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Klamer wil daar weer meedoen. Ze eindigde in Rio 2016 als tiende. Haar uitvalbeurt in Yokohama betekent dat ze de nieuwe olympische cyclus zonder punten begint.