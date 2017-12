Turkije wil NBA-ster Enes Kanter de cel in

Kanter, een Turk die sinds 2011 in de Amerikaanse NBA speelt en een permanente verblijfsvergunning heeft, is volgens justitie in Turkije een aanhanger van de geestelijk leider Fethullah Gülen.



Dat is de man die volgens de regering van Erdogan verantwoordelijk is voor de mislukte coup in 2016. Kanter heeft Twitter en zijn website gebruikt om Erdogan te 'belasteren en bespotten', luidt de aanklacht.



Het Turkse paspoort van de basketballer is eerder dit jaar al ingetrokken en een arrestatiebevel is uitgevaardigd. Justitie in Istanbul beschouwt hem al een voortvluchtige.