‘Turnbond stelde Vincent Wevers aan ondanks kennis over wangedrag’

Oud-pupillen, trainers en bestuurders vertellen dat Vincent Wevers turnster ook na 2007 geestelijk en fysiek heeft mishandeld. Zelf verklaarde de trainer deze zomer na beschuldigingen dat hij in dat jaar zijn gedrag had veranderd na een verontrustende rapportage over het trainingsklimaat bij TON. Uit correspondentie en gesprekken met bestuurders, trainers en (ex-) turnsters stellen beide kranten dat Wevers ook daarna turnsters fysiek en geestelijk bleef mishandelen en dat hij mede vanwege dat grensoverschrijdend gedrag in 2013 werd ontslagen bij TON.