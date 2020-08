Turnsport haalde de Oostblok-methode zelf naar Nederland: ‘Bracht óók goede dingen’

Als Ans van der Velden-Van Gerwen, olympisch turnster voor Nederland in 1972 en 1976, in een Arnhemse schuur stiekem een sigaretje rookte met een teamgenoot, werd trainer Eva Bartha niet gespaard. Want het was niet altijd een pretje onder het strenge regime van de Hongaarse oefenmeester. ,,Er was pijn, er waren tranen. Mijn handen en heupen lagen vaak open. Maar als ik de voordelen afzette tegen de nadelen, sloeg het altijd de goede kant op. Want er was ook plezier. Als ik de zaal in liep voor een wedstrijd, voelde ik me de koningin. Dát gevoel gaf de trainer me ook.’’



De aanhoudende stroom berichten uit haar geliefde turnsport hebben Van der Velden (69) verdriet gedaan. Ze is blij een ander geluid te kunnen laten horen. Zonder weg te willen kijken van misstanden, benadrukt de Eindhovense ook wat de cultuurverandering het Nederlandse turnen vanaf eind jaren 60 heeft gebracht. ,,De Spelen van 1968 misten we nog op een haar. Vier jaar later in München haalden we de finale en werden we als land negende. Geweldig. Super.’’