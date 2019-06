Turnster Polderman lang uit roulatie vanwege gescheurde kruisband

Ze hoorde na een MRI-scan dat ze een zware blessure heeft. ,,Door de fysio en artsen was ik al voorbereid dat dat het waarschijnlijk zou zijn, dus het kwam niet helemaal als een shock. Toch hoop je ergens nog dat de blessure minder erg is. Het was daarom ook best moeilijk om de bevestiging te horen.”



Over een paar weken volgt een operatie. ,,Nu ik precies weet wat er aan de hand is, kan ik langzaam een planning maken voor de weg terug. Aan stoppen heb ik namelijk geen moment gedacht: ik wil weer terugkomen. Hoe lang het allemaal gaat duren weet ik niet precies.”