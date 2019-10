Turnsters eindigen laatste in landenfinale WK

Door Marcel Luyckx



Het Amerika van superster Simone Biles was oppermachtig. Zilver was voor Rusland. Het jonge Italiaanse team zorgde voor een sensatie door China het brons te ontfutselen.



De prestigieuze teamfinale in een volle Hanns-Martin Schleyer Halle was voor de Oranje-vrouwen een bonus, bovenop het olympische ticket dat in de kwalificatie verdiend was. In de eindstrijd gelden andere regels. Per toestel komen maar drie turnsters per land in actie, in plaats van vier. Er is geen schrapresultaat meer, elke fout weegt door in de teamscore.