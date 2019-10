Turnsters vangen elkaars fouten op: ‘Ze zijn allemaal ongelooflijk nodig geweest’

Er werd heel wat gelachen, geknuffeld, gehuild en gegiebeld binnen het Nederlandse turnkamp in Stuttgart. De ontlading over de olympische teamkwalificatie was kolossaal in het de al even kolossale Hanns-Martin Schleyer Halle. Een last viel van de ranke schouders van Sanne en Lieke Wevers, Eythora Thorsdottir, Naomi Visser en Tisha Volleman.

Door Marcel Luyckx

,,Een heel emotioneel en beladen moment, omdat je hier met zijn allen zo lang naar toe hebt gewerkt. Als het uiteindelijk daar is en we hebben het overleefd, komt er veel emotie om de hoek kijken’', zei Sanne Wevers in de mixed zone. De woede over de onderwaardering door de jury voor haar balkoefening, was de olympisch kampioene van Rio snel te boven. ,,Ik ben veel te hard ben aangepakt voor de uitvoering. Maar tegen de E-score kun je niet protesteren, ik stond met de rug tegen de muur.’'

Het tekent haar volwassenheid dat juist zij, ontgoocheld of niet, het voortouw nam in het kringgesprek na het tegenvallende teamresultaat op het eerste toestel, balk. ,,Dat gaat dan automatisch. ‘We hebben balk overleefd. Twee goede cijfers en als laagste een 12,4. Daar moeten we het mee doen. Alle kansen zijn nog open’, heb ik gezegd’', haalde Sanne Wevers dat moment van herbezinning terug.

Tisha Volleman gaf het zelfvertrouwen vervolgens weer een injectie met een geslaagde vloeroefening. ,,Ik was voorbereid op dit scenario. Het is niet voor niks dat ik op nummer 1 wordt gezet voor een toestel. Omdat ik dat goed kan omzetten. Ik ben heel erg blij dat ik dat belangrijke steentje voor het team kan zijn.’'

Rollercoaster

Voor Lieke Wevers was de kwalificatiewedstrijd een rollercoaster van emoties. Ze viel plat op de balk en dat was niet het enige wat er misging. ,,Halleluja, daar was ik echt niet blij mee. Ik had er echt moeite mee om daarna op vloer de knop om te zetten. Daar vond ik de jury iets te streng. Misschien was het de spanning, maar het was vandaag echt een harde klus voor mij. Fysiek en mentaal. Ik moest de vechtknop gebruiken, anders was het niet meer goed gekomen. Vier jaar geleden op de WK in Glasgow gingen we er onbevangener in plus dat er daarna nog een tweede kans was via het Test Event. Nu hadden we maar een kans.’'

Lieke Wevers zorgde voor een schitterend slotakkoord op brug. Ze tilde in een oefening het team boven België, Duitsland, Italië en Groot-Brittannië heen. Daardoor was Oranje direct zeker was van een olympisch startbewijs ook moesten er nog acht landen in actie komen.

Onwetend

Opgelucht omhelsden Lieke en vader/coach Vincent Wevers elkaar secondenlang. Senior was onwetend wat zijn dochter moest scoren om Nederland over de drempel naar Tokio te tillen. ,,Ik was druk met andere dingen. We proberen zo min mogelijk met cijfers en plaatsing bezig te zijn. Lieke had wel in de gaten dat het even moest gebeuren. Want Eythora had op brug een knietje op de grond, dat cijfer konden we dus niet meenemen. Daardoor stond de ploeg meteen op scherp.’'

,,Ze zijn allemaal ongelooflijk nodig geweest in het team’', stelde waarnemend bondscoach Wevers, die al weer snel in de analysestand stond. ,,Ze hebben bijna allemaal wel iets laten liggen op een toestel, maar ze hebben ook allemaal op het juiste moment heel erg hun bijdrage geleverd.’'

Eythora Thorsdottir liet veel liggen op vloer en brug, waardoor ze haar kansen op een plekje in de meerkampfinale verspeelde. ,,Het was zo’n spannend rondje. Het was natuurlijk niet vlekkeloos, des te mooier dat dit eruit komt. Ik kan nu wel kritisch gaan zijn dat ik geen toestel of meerkampfinale heb gehaald, maar het gevoel dat we het samen hebben gedaan, overwint toch. Het doel wás die olympische missie en dat hebben we samen gehaald.’'